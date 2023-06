EKSPERT AVALDAB ⟩ 3 vähe teada, aga olulist reeglit ohutuks jaanipäevaks

Meelde võib selle reegli jätta nii, et kui õlu on soe, siis on jäänud ka tuleohutuse oluline tegu tegemata. Lõket tehes tuleks muidugi juua alkoholivaba õlut või kõrvale vähemalt samapalju vett.

Tuli on kustunud… aga kas ka maa all?

Iseenesest mõista tuleb seltskonnaga lõkke äärest ära minnes olla kindel, et lõke on kustunud. Selle eest ei vastuta ainult lõkke süütaja ega lõkkekoha omanik – kui oled viimane lahkuja, kustuta lõke!

Aga pelgalt see, et nähtavat leeki ei paista, ei tähenda, et lõke oleks kustunud. Söed võivad tuha all edasi hõõguda ja tugevama tuulehooga taas leeki anda – mis võib omakorda viia tulekahjuni. Lendavad sädemed võivad süüdata näiteks maja või telgid, kus väsinud peoseltskond magab.