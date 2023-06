ÄRA ASTU ÄMBRISSE ⟩ 2 jämedat viga, mida aiatööriistade rentimisel tehakse

Cramo Estonia rendivara juhi Neeme Liivjõe sõnul võib lõhkumiste põhjused jagada laias laastus kaheks: mittesihtotstarbeline kasutamine ning ebasobiva kütusega töötamine.

«Mittesihtotstarbeliseks kasutamiseks loeme seda, kui masinat kasutatakse töödeks, milleks see mõeldud ei ole. Aga ka seda, kui kasutaja hindab seadme võimeid üle ning kasutab seda näiteks suuremateks töödeks, kui tootja on lubanud, et masin täita suudab,» kommenteerib Liivjõe.

«Näiteks enamik oksapurustajaid on ette nähtud kuni viie, maksimaalselt kuue sentimeetrise läbimõõduga oksade purustamiseks, aga kui visata sinna seitsme või isegi kaheksa sentimeetrise läbimõõduga puitu, siis on selge, et masin annab üsna kiiresti otsad. Oksapurustajatele sobib pigem ka värske materjal, mitte kuivanud puit, mis käitub teradega teistmoodi,» selgitab Liivjõe.

Üks populaarseid rendiseadmeid on mullafrees, mis on mõeldud asendama labidat või harki maapinna kergemal läbi kaevamisel kevadel-sügisel, aga sageli soovitakse seda kasutada läbikasvanud pinnase töötlemiseks. «Seegi rikub lõpuks masina ning samal ajal ei saa ka kasutaja seda tulemust, mida soovib, sest kasutab vale masinat,» lisab Liivjõe.

Masina rikkumist vale kütuse tõttu tuleb Liivjõe sõnul aastatega õnneks järjest vähem ette, aga aastas mõned korrad ikka. «Inimesed on muutunud õigete kütuste osas teadlikumaks ning ka poodides ja rendipunktides on müügil valmis segubensiinid kahetaktilisele mootorile,» räägib Liivjõe.

«Kõige rohkem rikubki masinat see, kui valada kahetaktilisse mootorisse puhast bensiini – sellega töötab masin mõnda aega ja kärsatab samal ajal mootori läbi. Kui valada bensiinimootoriga masinasse näiteks hoopis diislit, siis masin ei hakka üldse tööle, siis tuleb masin lihtsalt lahti võtta ja korralikult puhastada. Aga see viga on tagasipööratav. Tuleb veenduda, millist kütust ja millisesse paaki valada ning kahetaktilise mootori puhul kindlasti osta valmis segubensiini,» kommenteerib Liivjõe.