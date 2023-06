VAATA ⟩ Laulu- ja tantsupeol sööd ja jood selles masinas pestud nõudest

«Laulu- ja tantsupeol on võimalus tõsta esile olulisis teemasid ja väärtusi. Sel korral astusime järgmise sammu, mis esmapilgul tundus praktiliselt võimatu missioonina. Tegelikult on see lihtne asi – peseme nõud peale söömist puhtaks,» ütles Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse teabejuht Sten Weidebaum.