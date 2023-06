SUVI KORTERMAJAS ⟩ 6 olulist reeglit, millest ei tohiks üle astuda

Arvesta naabritega

Kortermajas, kus inimesed arvestavad ka teiste elanikega, on kõigil muretum ja mõnusam elada. Lärmakal pidutsemisel pole kortermajas kohta, niisiis ära terroriseeri naabreid valju muusika või käraga. Arvesta teiste elanikega ka argipäeval: pargi auto nii, et teised pääsevad sõitma ja kõndima, ning ära jäta oma asju trepikotta vedelema.

Samad reeglid ka üürnikele

Korteriomanik on kohustatud tagama, et tema perekonnaliikmed, ajutised elanikud ja korteriomandit kasutavad isikud hoiduvad tegevusest, mille toime teistele korteriomanikele ületab omandi tavakasutusest tekkivad mõjud. Ehk siis kui ise ära sõidad ja korteri sõbrale jätad, ei tohi ka tema lärmakaid pidusid pidada ega võõraid majja lubada ning peab kinni pidama maja sisekorrareeglitest.

Pea puhtust

Puhtusel on igas majas oluline roll, seega pea puhtust, tuleta seda meelde oma külalistele ning hoolitse, et prügikast või prügimaja oleks korralikult suletud. Pea kinni jäätmete sorteerimisest. Samuti hoolitse selle eest, et postkasti ei hakkaks liigset paberikraami kogunema – kui sõidad ära, palu mõnel sõbral või naabril seda aeg-ajalt tühjendada.

Valmistu reisiks

Kui plaanid pikemalt kodunt ära olla, hoolitse selle eest, et aknad-uksed oleks korralikult suletud. Samuti kontrolli oma kodus üle veekraanid ja elektriseadmed, sest väga tihti juhtuvad õnnetused just siis, kui omanik on ära sõitnud.

Ära tee lubamatus kohas tuld

Kuiv ja kuum ilm toob kaasa ülima tuleohtlikkuse – kortermaja hoov pole tuletegemise koht! Jälgi päästeameti suuniseid ja grilli ainult selleks ette nähtud kohas.

Jäta korteriühistule oma kontaktid