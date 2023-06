UUS REAALSUS ⟩ Odavate korterite hinnad on paigas, kõige keerulisem seis on keskmistega

Risto Vähi kinnitusel on praegu läbirääkimistel kõige olulisem hind – kui müüja on natuke paindlikum, siis saab tehingu tehtud küll. «Märtsis-aprillis kasvas oluliselt kuulutuste vaatamise statistika, aga tehinguid tehti suhteliselt vähe. Mais ja ka juunis on see huvi juba reaalseteks tehinguteks pöördunud ning üldine aktiivsus on tuntavalt kasvanud. Kui hinnastamine on õige, siis jõuavad ostja ja müüja kokkuleppele,» rääkis Vähi.

Nõudluse poolelt on suured erinevused sõltuvalt sellest, mida müüakse. «Odavama otsa – 1900–2600-eurose ruutmeetrihinnaga korterite vastu on huvi suur. Nende puhul on olnud juba ka ülepakkumisi ning suurt lootust hinda alla rääkida enam pole,» ütles Vähi.

Samuti ei tulda ka kõige kallimate korterite puhul oluliselt hinnas alla – nende puhul on määravad teised tegurid nagu erilisus või emotsioon ja kes kaupa tahab, see maksab küsitud hinna ka ära. Selliste korteritega on Vähi sõnul tehtud tänavu mitmeid märkimisväärseid miljonitehinguid.