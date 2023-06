NÄDALA RETSEPTID ⟩ Grillihoolikutele: unustage süütevedelik!

Unustage süütevedelik – see on esimene nõuanne, mille annab Dominici restorani ja Big Green Eggi peakokk Allar Oeselg kõigile grillimeistritele. See rikub grilliroa maitse.

«Süütevedelik on jube, mitte mingil juhul ei soovita seda tule hakatuseks kasutada. Kõik vedeliku kemikaalid jäävad grilli ja toidu ümber lendlema, need on tervisele kahjulikud ja lisavad toidule ebameeldiva kõrvalmeki,» põhjendab kogenud grillikokk. Eriti hull on süütevedelik poorse keraamilise grilliga, mis tõmbab kemikaalid endasse ja hakkab küpsetamise ajal neid uuesti eraldama.