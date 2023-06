PEIDETUD TÕDE ⟩ Müüakse Kalamaja korterit, mis asub Tallinnast mitmekümne kilomeetri kaugusel

Südalinna lähedal asuv Kalamaja on aastate jooksul oma hinda kordades kergitanud, sest tegu on õdusa miljööväärtusliku piirkonnaga, kus kõik on käe-jala juures. Ümbruskond on enamuses renoveeritud ning vaikus ja rohelus teevad Kalamaja Tallinna üheks kõige ihaldusväärsemaks elupaigaks.