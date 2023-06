VAATA ⟩ Milline raiskamine! Brooklyn Beckham kasutas kahe kanatüki praadimiseks terve pudeli ülikallist õli

David ja Victoria Beckhami vanim poeg jagab sotsiaalmeedias tihti oma kulinaarseid saavutusi, kuid noormehe kokkamine on saanud ka palju kriitikat. Nii ka seekord.

Instagrami üles laaditud videos praeb Brooklyn kahte marineeritud ja siis riivsaiaga kaetud kanafileetükki avokaadoõlis. Pannile on ta kallanud lausa terve pudeli ettevõtte Chosen Food avokaadoõli, mis maksab nende veebipoes 25,99 dollarit. Eestis on liitri hind tublisti üle kahekümne euro.

Postituse alla hakkas kiirelt kogunema kommentaare, kus väljendati hämmingut noormehe käitumise üle. Leiti, et kasutatud õlikogus oli liiga suur ning sama asja oleks saanud ära teha kõvasti vähemaga. Veel toodi välja, et kahe kanatüki praadimiseks pudelitäie õli kasutamine on suur raiskamine. Ka soovitati Brooklynil minna kokakooli.