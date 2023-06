TAGASI MINEVIKKU ⟩ See maja võib päästa miljonid uppumisest

Ruudukujulise hoone esimese korruse mõõtmed on kuus korda kuus meetrit. Katuse alla jääb kaks üksteisest eraldatud magamisala. Hoone ise on inspireeritud kohalikust arhitektuurist. Sarnaseid hooneid ehitatakse traditsiooniliselt Lõuna-Vietnami maapiirkondades.

Prototüüp on valmistatud bambusest, mis vohab pea igas Vietnami nurgas ning on jätkusuutlik ressurss. Erineva jämedusega bambuse tüvedest valmistatud hoone segmendid on ühendatud lukkude ja teiste kinnitusvahenditega, loomaks vastupidav karkass. Hoone on väljast kaetud punutud bambuslehtedega, mis loovad kauni motiivi.