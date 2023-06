Nõmmel müüakse nelja spetsialisti loodud maja. Maakler: maja on tõepoolest ainulaadne

Vanameister ei ole ainus spetsialist, kes majale käed külge pannud. Sisekujunduse on siin loonud Airita Aim, Piret Kürbis ja Krislyn Kokk Palazzo sisustussalongist, mistõttu on elamine hoolega läbimõeldud lahendusega ning mugav koht elamiseks.

Hoone ehitamisel ja sisustamisel on kasutatud ainult kõige kõrgema klassi kvaliteetseid materjale ning hulga erilahendusi. Esimeselt korruselt leiab kõrge laega elutoa, köögi, majapidamisruumi ning majaesise terrassi. Avara elutoa lae kõrgus on lausa kolm meetrit! Köök mõjub puhta ja elegantsena, kuna tehnika on silme alt ära peidetud.