BARBIE PARADIIS! ⟩ Purunenud abielu andis Heidile võimaluse oma unistus teoks teha

Inglismaal Purleighsi külas elav Heidi rääkis, et hakkas esimesel võimalusel värvima ja sisustama nii kuis jaksas. «Minu stiil muutub pidevalt. Viimased neli aastat olen eriti suures vaimustuses roosast ja selle kõikidest varjunditest. Tunnen, et minu kodu sobib lõpuks minu iseloomuga,» ütles ta.

Kodu kallal nokitsemine on toonud Heidile korralikult kuulsust. Tema Instagrami lehel, kus ta oma Barbie-roosat elamist maailmaga jagab, on tänaseks üle 60 000 jälgija ning jälgijaskond kasvab pidevalt.

Domineerivalt roosa värvilahendus ei ole ainuke kiiks ta kodu juures: investeeritud on ka eriilmelisse dekoori ja mööblisse. Näiteks on naisel roosa tolmuimeja, mikrolaineahi ja isegi roosaks võõbatud tehisleopardinahk.

Uue ilmega kodu tõi Heidi ellu muutusi ja ta ledis uue partneri. Gary on naise eelmisest kaasast kordades toetavam ning on hea meelega nõus Heidi isevärki visiooni elluviimisele kaasa aitama. Näiteks kinkis ta Heidile roosa SMEGi külmiku, mis on teadupärast üsna kallis.

Kuid mitte kõik selles elamises ei ole uus. «Ma armastan häid pakkumisi ja võimalust midagi taaskasutada,» ütles ta. Enamik asju tema kodus on teise ringi kaup, millele ta on uue elu sisse puhunud. Sedasi on ta säästnud tuhandeid naelu. Inspiratsiooni on ta ammutanud nii sotsiaalmeediast kui ka kõikvõimalikest telesarjadest.