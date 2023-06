ÜLIHARULDANE ⟩ See kanamuna on väärt sadu eurosid!

Austraalia ajakirjanik Jacqueline Felgate jagas sotsiaalmeedias videot, mille ta sai ühelt oma jälgijalt. Videos on näha täiuslikult kerakujulist kanamuna, mis ostetud Woolworthsi supermarketist. Kindlasti oli munakarpi avanud poodleja üllatus suur, kui talle väga eriline muna vastu vaatas.

Felgate kirjutab, et video saatja pöördus rohkema informatsiooni saamiseks Google'i otsingumootori poole ning leidis, et kerakujulisena väljub kanast muna haruharva. Tegemist olla üks miljardist tõenäosusega ning et viimane taoline muna müüdi 1400 Austraalia dollari ehk 865 euro eest.