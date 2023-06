LOODUS ⟩ Peale sõnajalaõie võib jaaniööl kohata ka rästikuid ja puuke

Alustame aga rästikutest. Nende kohta küsisime selgitusi Aleksei Turovskilt, kelle elu ainus juhtivamet jääb 1970. aastate algusse, kui ta noore bioloogina korraldas Tallinna loomaaias just roomajate eluolu. Turovski mainib, et rästikud, keda ta siis ka tundma õppis, sünnitavad elusaid poegi ja igaüks neist on selgelt oma iseloomuga: kes sõbralik ja tahab käel sooja nautides lesida, kes pelglikum, mõni aga võib hammustada kui kurjam. «Rästiku järeltulijad on loomulikult munades, aga need on sellised pehmekestalised ja need kasvavad munajuhaga kokku, nii et moodustub selline pseudoplatsentalaadne moodustis.» Elusana sündinud väikesed rästikud on täiesti iseseisvad – vanemlikku hoolt ja õpetust nad ei vaja.