AMET HOIATAB ⟩ Ära osta kahtlase välimuse ja päritoluga taimekaitsevahendeid

PTA taimekaitse ja väetise osakonna peaspetsialist Mirjam Potter selgitab, et nimetatud registreering puudub üldjuhul kolmandatest riikidest ja ka teistest Euroopa Liidu riikidest toodud või välismaalt interneti teel tellitud taimekaitsevahenditel. «Välismaalt oma tarbeks toodud või veebi teel tellitud, kuid Eestis turule mittelubatud taimekaitsevahend, on illegaalne taimekaitsevahend,» juhib Potter tähelepanu.

«Kui ei ole täpselt teada preparaadi olulised omadused, mida turule lubatud vahendite puhul on põhjalikult hinnatud, näiteks kui pikk on ooteaeg taimekaitsevahendi kasutamise ja saagi koristamise vahel või milliseid ohutusnõudeid tuleb tööde teostamisel järgida, võib see põhjustada terviseriske või keskkonnakahju juba väikeses koguses kasutamisel,» kommenteerib peaspetsialist.

Soovitame alati hoolikalt kaaluda, kas on üldse tarvis taimekaitsevahendit kasutada või saab soovitud tulemuse ka alternatiivsete võtetega. Kui leitakse, et see on siiski vajalik ja põhjendatud, siis tuleks taimekaitsevahend soetada usaldusväärselt turustajalt. Selle isiku andmed, kes soovib tegeleda taimekaitsevahendi turustamisega, peavad olema kantud taimekaitsevahendite registrisse. Registrisse kantud ametlikud taimekaitsevahendite turustajad ja turustuskohad on leitavad PTA poolt hallatavas registris.