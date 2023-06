GALERII ⟩ Kloogaranna rand on aasta kauneim ühiskondlik rajatis

Konkursi korraldajad Harjumaa Omavalitsuste Liidust selgitasid, et kaunima ühiskondliku rajatisena tõusis sel aastal selgelt esile Kloogaranna rannaala, mis on hiljuti läbinud põhjaliku värskenduskuuri. Kunagine populaarne rannameka on saanud täiesti uue hingamise ning muutunud mitmekesiste võimalustega puhke- ja sportimispaigaks.

«Kloogarand oli juba 19. sajandil menukas supelala ja väljasõidukoht. Siin kulgeb kilomeetreid pikk männimetsaga ääristatud liivarand, kus ruumi on kõigile. Samuti asub see transpordi mõttes soodsas kohas – siia saab nii bussi, rongi, auto kui rattaga, jalutamisest rääkimata. Pingutused ja suur töö on end ära tasunud – täna on Kloogarand taas üks populaarsemaid randu, mis on uhkuseks nii kohalikele kui ligitõmbav ka suvitajaile,» ütleb Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat.