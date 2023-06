KESKKONNAAGENTUUR SELGITAB ⟩ Kuidas mõjutab põud meie taimi

Eesti oludes on kevadkuud märts − mai pikaajalise keskmise järgi sademetevaesemad kui ülejäänud kuud. Sellega on siinne elusloodus kohastunud. Kui lisada ka võrdlemisi kuiv juuni, on olukord aga drastilisem. Iseloomulik on selline kuivus vaid läänesaarte läänepoolsele osale. Mõnevõrra enam on kliimamuutuste mõju olnud märgata ka mulla niiskustingimustele. Järjest sagenevat kevadist nn mullapõuda põhjustab lisaks vähestele sademetele ka talviste sademete vähene akumuleerumine mullas ja lumikattes. Seetõttu saabub mullapõud järjest varem ning ka üleujutusi ja külmakahjustusi põldudel on vähem. Põllumehed on selliste muutustele kiiresti reageerinud ja taliviljasortide kasvatamine on saanud valitsevaks. Nende eelis on just talvise ja kevadise mullaniiskuse parem ärakasutamine ning juurestiku varasem areng (sügisel ja kevadel), mis võimaldab niiskust kätte saada palju sügavamalt, kui kevadise külvi korral ja ühtlasi kaitseb taimede lehestik maapinda kuumenemise ning niiskuse aurumise eest.