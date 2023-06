SAA TEADA ⟩ Kuidas tõsta oma suvila väärtust ja panna see raha teenima

Ümberehitamine aastaringseks elamuks

Arvestades kliimatingimusi ja suve pikkust, suureneb puhkemaja väärtus märkimisväärselt, kui seda saab kasutada aastaringselt. Hoone soojustamise ja vastava küttesüsteemi paigaldamisega on seda lihtne saavutada. Hoone välispidise soojustamise korral võiks kaaluda atraktiivse fassaadilahenduse valikut, kuid kui suvemaja on juba väljastpoolt kaetud näiteks ilusa puidust laudisega, siis turul on saadaval ka lahendusi, mis võimaldavad hoone sisekülge soojustada 10-20 sentimeetri paksuste soojustuskihtidega.