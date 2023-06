USALDA, AGA KONTROLLI ⟩ Naine ostis kogemata populaarsest toidukohast varastatud toolid

«McDonald's, ma tagastan need varastatud esemed teile hea meelega. Ma vabandan. Ma tean, et teil on nende toolide puudumise tõttu keeruline aeg,» jätkas tiktokker.

Video all olevatest kommentaaridest nähtub, et see pole sugugi esimene kord, kui keegi on endale pimesi MacDonald'sist varastatud mööblitükke muretsenud.