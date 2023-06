VAATA ⟩ Pensionär ostis garaažiboksi: kola seest tuli välja suur aare

«Sain e-kirja 24 korteriga kortermaja haldurilt, kus ma üürin üht elamispinda. Kirjas pakuti mulle garaažiboksi enne kui see avalikult turule läheb. Kuna minu korteri juurde garaažiboksi ei kuulunud, mõtlesin, et see oleks kasulik osta. Nad selgitasid, et see on asju täis ja tuleb tühjaks vedada. Müügiga jõudsime lõpuni aprillis ning sain alles siis võtmed kätte. Kui ma esimest korda ukse avasin, olin üllatunud, kui palju asju seal on ning hakkasin teri sõkaldest eraldama,» rääkis Chris SWNS-le.