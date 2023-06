Nende looming ümbritseb meid kõiki! 6 kuulsat sisekujundajat, keda peaksid teadma

Ta on tuntud kui minimalist, kuid just maksimalismi kiht teeb tema tööd nii huvitavaks ja keeruliseks. Mööblivormide kujundamisel oli ta vaoshoitud, kuid kattis neid sageli luksuslike materjalidega.

Frank jumaldas vilgukivi, pronksist uksi, kvartsist lühtreid ja Hermèsi lambanahast klubitooli. Ta lemmikvärv oli valge, mille ta muutis nii kasinaks kui rikkalikuks. Tema kõige kuulsamaks teoseks on Parsonsi laud, mille analooge leiab isegi IKEAst.

Parsonsi laud. Foto: By Jean-Michel Frank - Own work / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 / https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45813671

Ta oli Anne Franki kauge nõbu ja põgenes 1940. aasta paiku Prantsusmaalt USAsse. Kahjuks sooritas ta 1941. aastal 46-aastaselt enesetapu, hüpates Manhattani kõrghoonelt alla.

Kelly Wearstler

2009. aastal nimetas ajakiri The New Yorker Kelly Wearstleri lääneranniku juhtivaks sisekujundajaks. Pidevalt endale ja disaini piiridele väljakutseid esitav Wearstler on selle valdkonna üks tuntumaid esindajaid.

Wearstleri leivanumbriks on hotellide sisekujunduste loomine. Elamute osas on tema klientide nimekirjas sellised staarid nagu Cameron Diaz, Gwen Stefani ja Ben Stiller.

Üheks tema lemmiknipiks on kasutada palju küünlaid, mis loovad koju hubasust ning toob valgust.

Joanna Gaines

Joanna Gaines. Foto: Craig Barritt/Getty Images for HarperCollins/AFP/Scanpix

Joanna Gaines on üks HGTV saate «Fixer Upper» staare. Kansases sündinud disainer on lõpetanud Baylori ülikooli kommunikatsiooni erialal. Oma tõelise kutsumuse avastas ta aga New Yorgis praktikal olles.

Joanna iseloomulik stiil on mõjutatud suuresti tema austusest traditsioonilise ja lihtsa elustiili vastu. Tema stiil loob uusi trende, mis muutuvad alati ülipopulaarseks.

Justina Blakeney

Boho-stiilis ning taimi täis elamised on sotsiaalmeedia vallutanud. Kes selles süüdi on? Eks ikka Justina Blakeney, kes on populaarse disainiblogi Jungalow asutaja.