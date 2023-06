PILK PEALE ⟩ Tutvu IKEA uue kollektsiooniga, mis on valminud suures osas käsitööna

Mävinni nimeline kollektsiooni iseloomustab detailiküllus, rõõmsad värvilaigud ja põnevad materjalid. Need on esemed, millest igaüks jutustab oma loo.

Sinine teksakangast põll on valmistatud näiteks Vietnamis. Kohaliku tekstiilitööstuse jäätmetest põlled on valmis õmmelnud erivajadustega inimesed. Põlle on disaininud Maria Vinka ja Paulin Machado, kes on lisanud loomingule põnevaid detaile.