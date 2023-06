TIKUD PEITU! ⟩ Vabatahtlik päästja palub kõigi eestlaste abi: võta oma selle aasta jaanivorst tanklast

Välimäe rõhutab, et tänavune tuletegemise keeld ei ole kehtestatud kiusu pärast vaid olukord on rohkem, kui tõsine: «Metsapiknikul tehtud väike oksalõke või isegi ühekordne väike grillpann suudab põhjustada nii suure põlengu, mida ehk sajad päästjad nädalaid kustutama peavad. Sellest kahju suurusest parem ei räägigi. Võta täna see grillvorst tanklast ja jäta tuletikud taskusse!»

«Päästjad on valmis tulega võitlema, aga me vajame iga inimese abi, et seda võitlust ei peaks pidama!»

Päästeliidu sõnum on sel aastal selge: parim jaanituli on süütamata jaanituli. «Nii kuiva suve ei mäletagi kui on tänavu aasta olnud, mistõttu on ka mure suurem,» ütles Välimäe ka Kuku raadiole. «See tilk vihma nii suurt mõju loodusele veel ei avalda. Korra võtab see pealt niiskeks, aga ohtlik on ta ikkagi. Meie soovitus on hetkel mitte tuld teha - eelkõige ka mitte just koduhoovis, kus kontroll võib olla mõnel hetkel olematu.»