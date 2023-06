PIILU SISSE ⟩ Mustamäel valmis linna tuliseima nimega ülimoodne üürimaja

Maja teeb eriliseks lai valik elanikele mõeldud ühisalasid nagu tasuta jõusaal, lounge-ala, koostöötamisruum, pesupesemisruumid ning suur ühine väliala.

Scandium Kinnisvara arendatud Magma Stuudiotes on nelja tüüpi üüristuudiod – elada saab nii üksi kui ka kahekesi, paarina või sõbraga. Suurimad üüristuudiod on kahetoalised, kusjuures magamistuba eraldab klaasist sein, mis toob stuudiosse valgust ja avarust. Maja muudab eriliseks selle suunitlus co-living elustiilile. Selleks on loodud erinevad ühisruumid nagu avar lounge koos pinksilaua ja filmivaatamise alaga, koostöötamisruum ning jõusaal, kus elanikud saavad kohtuda ja ühiselt aega veeta.

Magma Stuudiod. Foto: Scandium Kinnisvara

«Üürimajade puhul on meie jaoks oluline luua lisaruume, mis tooksid inimesed kokku, pakuksid meelelahutust ja võimalust kaaselanikega tutvuda. Meie eesmärk on pakkuda Tallinnasse alles kolivatele noortele inimestele atraktiivset ja juba täielikult sisustaud elupaika, et kolimine mööduks võimalikult hõlpsalt. Seejärel soovime astuda järgmise sammu ja pakkuda ka kogukonda, kellega sõbruneda, vestelda, arendada uusi mõtteid, luua start-up'e, edendada Eesti ettevõtlust ja lõpuks läbi viia maailmamuutvaid projekte. Usun, et kaasaaegne ühine koduhoone on selleks hea kasvupõld!» ütles Scandium Kinnisvara asutaja ja arendusjuht Kalle Aron.

Magma Stuudiod. Foto: Scandium Kinnisvara

«Näeme, et moodsa, kenasti sisustatud üürikorterite järgi on täna Tallinnas suur nõudlus. Valmimise hetkeks on ligi 50 protsenti stuudiotest üürilepingutega kaetud ning nõudlus kestab. Hoone oma terviklikkuses sobib hästi meie kasvavat üüriportfelli täiendama, eriti, kuna katusel on ka 15kw päikesepark, mis meie roheväärtustega hästi haakub. Teeme kummarduse tublile ehitajale, kes erinevate ülemaailmsete kriiside kiuste kenasti graafikus püsis, ütles Scandium Kinnisvara asutaja ja tegevjuht Maido Lüiste.

Magma Stuudiod. Foto: Scandium Kinnisvara

Magma Stuudiod ehitas Mitt&Perlebach. Maja projekteerija oli Sirkel ja Mall ning sisearhitektuuri autor Ace Of Space. Tärkava mitmekülgse maastikuarhitektuuri ja välised vaba-ajaveetmise võimalused kavandas Tajuruum Maastikuarhitektid. Magma Stuudiod koos kõigi üüristuudiotega jääb Scandium Kinnisvara portfelli ning tütarettevõtte Scandium Livingu haldusesse.