Internetist tellitud stiilne diivanilaud ajas naise korraga nii nutma, kui naerma

Kuna kohvilaua müünud firma soostus tagasi kandma vaid 10 protsenti laua hinnast ja soovitas naisel see Facebooki Marketplace'is müüki paisata, kõlaks selle reaalne müügikuulutus üsna kelmikalt. «Hei, seitse pöialpoissi! See laud on justnimelt teile!»

Sest kes oskaks fotol täismõõdus kohvilaua ostmise järel arvata, et koju saabub vana hea lüpsipingi mõõtudes jalgadega ese, mis on väiksem, kui pere kutsikas?

Bec Hardgrave jagas oma TikToki kontol hiljutist ostukogemust. Austraallanna, kellel on 150 000 TikToki jälgijat, räägib videos, et ostis hiljuti internetist stiilse kohvilaua. Või vähemalt ta arvas nii.

Hardgrave näitab oma videos pilti tellitud valgest kohvilauast, mis maksis 392 Austraalia dollarit ehk umbes 240 eurot. Laud, mille ta sai, oli teist värvi, aga ka oluliselt väiksem. Pärast seda ilmuvad naermaajavad kaadrid sellest, millise laua ta tegelikult sai.

«Kas see on mingi nali,» naerab ta videos tillukese laua üle, mis diivani ette paigutatuna eriti miniatuurne välja näeb. «See on jalgadega juustulaud, mitte mööbel!»

Kuna tarne Hiinasse on väga kallis, ei soovitanud tootja tal hakata seda tagasi saatma vaid kompenseeris 10 protsenti laua hinnast ning soovitas naisel laud Facebooki turuplatsil maha müüa. «Nii et kääbused ja pöialpoisid, hoidke alt, sest teile sobiv kohvilaud on peatselt müüki tulemas,» lõpetas naine. «Nad ütlesid, et tagastamine maksab umbes 490 eurot, mis on peaaegu kaks korda enam, kui see naeruväärne ese maksis, seega ei hakka ma tõesti seda tagastama.»