Linnumajad on eilne päev. Nüüd ehitatakse pesasid sellele aiaasukale

Kahepaiksete populatsioon kogu maailmas väheneb kiiresti elupaikade kadumise, reostuse, uute kiskjate ja haiguste tõttu. National Geographicu andmetel on enam kui pooled maailma konnadest ja salamandritest väljasuremisohus. Seega kui on võimalik, oleks igati tänuväärne mõnele kodu lähedal elavale konnale enda aianurgas peavarju pakkuda.

Kuigi konnad ei eelista looduslikke tiike, on neile oluline, et tiigis ja selle ümbruses kasvaks mõned taimed. Kahepaiksetele meeldib päikselistel päevadel taimede alla varjuda või end vees nende taha peita, seega kõik taimed on konnahotelli ehitades teretulnud. Kui ruumi pole palju, piisab neile ka plastmassist karbikesest, kus on vesi ja mõned taimed. Konnahotelli ehitamisel rohkem reegleid pole, ainult loovus tuleb kasuks!