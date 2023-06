SUUR MUREKOHT ⟩ Sadade tuhandete eestlaste elu on ohus

Päästeameti kodunõustamiste statistika näitab, et igas kolmandas kodus, kus elavad ainult üle 65-aastased inimesed, pole vingugaasiandurit. Kuigi see on kohustuslik juba 2021. aastast neis majades, kus kasutatakse ahju, pliiti või kaminat.

Kuna vingugaas on täielikult lõhnatu, värvitu ja maitsetu, siis pole seda ilma andurita kuidagi võimalik ära tunda. Paraku värskest G4Si uuringust selgus, et koguni iga kolmas inimene ei tea seda, et neil pole võimalik ühegi meelega vingugaasi tunda.

«Mõned eakad isegi ei tea, et vingugaasiandur on vajalik ja tahkeküttega kodudes ka kohustuslik. Samas, kui oleme sellest kodunõustamiste käigus rääkinud, ei ole keeldutud ka selle paigaldamisest,» räägib Päästeameti ennetusosakonna ekspert Tuuli Taavet.

Kuidas aga oma eakate lähisugulaste teadlikkust tõsta ning aidata nende kodud ohutumaks muuta?

Vingugaasiandur puudub 40 protsendil

Värskest G4Si uuringust selgus, et vinguandur või suitsu- ja vinguandur on vaid 60 protsendil eraldi elavate eakate kodudes, kus on tahkeküte või gaasiseadmed. Möödunud aastal oli andur olemas 58 protsendil. Ehkki vinguanduri kasutus on aastaga suurenenud, rõhutab G4Si kommunikatsioonijuht Maxim Tuul, et kasv on siiski olnud väga aeglane.