PILDID ⟩ Helesinine unistus! Saaremaal on müüa imekaunis mereäärne pesapaik

Imetabase kodu esimeselt korruselt leiab avatud planeeringuga köök-söögitoa, tualetiga pesemisruumi ning hoiuruumi, mille saab paari lihtsa liigutusega ümber ehitada. Helesinise kodu teisel korrusel on kaks magamistuba, tualett ning suur hoovipoolne rõdu.

Kodusoojust jagavad siin majja paigaldatud õhk-vesi soojuspump ning radiaatorid. Lisaks elamule leiab kinnistult veel ka vana sauna, mis on hetkel kasutuses hoiuruumina. Kinnistu on piiratud aiaga ja õuealale on rajatud kõnniteekividega kaetud parkimis- ning roheala.