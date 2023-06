OMA KANDI PÄRL ⟩ Alutaguse vald müüb ajaloolist Illuka vallamaja

Peahoone puhul on tegemist eenduva verandaga kahekorruselise viilkatusega hoonega. Hoone on olnud pikalt kasutusel vallamajana.

Hoone rekonstrueerimine algas 1990. aastate lõpus ning lõpes 2000. aastate alguses. Suure remonditöö käigus vahetati hoone katusekate, puhastati ning uuendati aknad-uksed ning ühtlasi uuendati välisvoodri värvkatet. Ruumid on kapitaalselt renoveeritud, sealhugas on renoveeritud aluspõrandad ja osaliselt on muudetud planeeringut.

Lisaks peahoonele sisaldab pakkumine ka krundil asuvat pikliku alusplaani ja kaldkatusega ühekorruselist abihoonet. Ehitisregistris hoone esmase kasutuselevõtu aasta puudub, eeldatavalt on hoone ehitatud 1990. aastate lõpus. Hoone ühel otsapool on kuur, teisel otsapool terrass ja keskosas avar katusealune ruum.Majandushoone välisseinte materjal on puit ning katusekattematerjal on plekk. Hoone põhikonstruktsioonide üldine seisukord on hea.