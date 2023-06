TARK TEADA ⟩ See väike detail välisukse juures annab märku, et vargad on maja sihtmärgiks võtnud

Viimati kleeplindinipi tõttu varguse ohvriks langenud pered elavad Iirimaal, kuid teateid läbipaistva teibi kasutamisest olnud tulnud ka mujalt, sealhulgas Šotimaalt. Üks murelik kohalik rääkis ajalehele The Irish Independent, et läbipaistev kleeplint teibitakse uksele selleks, et näha, kas majas on hiljuti keegi käinud ning vargad käivad ust mõne aja tagant kontrollimas. Kui kleeplint on alles ja puutumata, on majaelanikud tõenäoliselt reisil ja varaste tõenäosus vahele jääda väiksem. Kulumisjälgedega või eemaldatud kleeplindi puhul on varastel seevastu suurem oht majja murdes pererahvale vahele jääda, seega jäetakse nendes majades käimata.