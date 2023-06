NÜÜD JA PÄRAST ⟩ Pärnu linna unikaalne pärl ärkab ellu ja saab uue sisu, mida mujalt naljalt juba ei leia

Selles ainulaadses hoones valmivad Pärnu linna esimesed lofti tüüpi korterid. Vagabondi Loftid on hoone, mis on läbi elanud eri ajastuid ja teeninud mitmeid otstarbeid. Olles algul kaubaaidana toeks linna kiiresti kasvavale linatööstusele, on see hoone näinud aegade muutumist ja peegeldab enda rikkalikku ajaloolist tausta. Hoone omapära ja erakordsus on võitnud südamed ning saanud uue hingamise tänu kinnisvaraarendaja Miston Capital pühendunud meeskonnale.