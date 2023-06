UUS TRENDIJOOK ⟩ Sarti Spritz – Aperol Spritzi veetlevam sugulane

Sarti Rosa, millest Sarti Spritzi valmistatakse, on uus särav täht aperatiivitaevas. Itaalia päritolu uustulnuk erineb maitseomaduste poolest veidi eestlaste lemmikust Aperolist – viimane on hapukam ja vähem puuviljane. Viinabaasil valmistatud aperatiivis saavad kokku mango, passionivilja ja veriapelsini eksootilised maitsed. Kui Itaalia päikeseloojangul oleks maitse, maitseks see tõenäoliselt nagu Sarti Spritz!