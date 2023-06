EKSPERIMENTEERI MAITSETEGA ⟩ Viru toidutänava suvemenüü toob lauale rahvusköökide parimad suvepalad

Menüüs on ootamatult põnevaid roogasid, nagu suvised maasika- ja mango-sushi'd, Amalfi stiilis küpsetatud krõbekana koos mozzarella, rukola ja rohelise pestoga, külma veega üle 20 tunni pruulitud kohv ning ka rabarberi- ja maasikapavlova. Kokku on suvemenüüs üle 20 suveroa ja joogi, mis on sobitatud sooja aja ootuste ja võimalustega.

«Suvi on meie jaoks supervõimalus tuua Eesti inimesteni midagi erilist, sest kaugel maal valmivad eriti mahlased puuviljad, küpsevad noored veinid ja tihedama lennuliikluse tõttu on kõik see meie inimestele kättesaadavam kui talvehooajal. Stereo toob oma maitseid otse Ladina-Ameerikast, kuid ma ei saa mainimata jätta, et ka päikselise Usbekistani, Hiina, Jaapani, Itaalia, Lähis-Ida ja Hawaii köögid on tegemas suurepärast tööd,» rääkis Stereo restorani omanik, restauraator Tiina Kõresoo.