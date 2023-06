KASUTA VÕIMALUST ⟩ Lasterikaste perede kodutoetuse taotlemisperiood pikeneb

Lasterikaste perede elamistingimuste parandamisse panustatakse tänavu üle 3 miljoni euro. Hetkel on toetust taotlenud 158 perekonda üle Eesti: Harju maakonnast 20, Hiiu maakonnast 1, Ida-Viru maakonnast 34, Jõgeva maakonnast 7, Järva maakonnast 3, Lääne maakonnast 4, Lääne-Viru maakonnast 5, Põlva maakonnast 4, Pärnu maakonnast 21, Rapla maakonnast 4, Saare maakonnast 6, Tartu maakonnast 22, Valga maakonnast 5, Viljandi maakonnast 15 ning Võru maakonnast 7 perekonda.

Ühele perele antakse kodutoetust kuni kaks korda. Suurim toetussumma on 10 000 eurot. Kolme- ja neljalapselised pered, kellele on varem ühe korra kodutoetust eraldatud, saavad teist korda taotleda veel 5000 eurot. Viie- ja enamalapselised pered, kellele on varem korra kodutoetust eraldatud, saavad teisel korral taotleda 10 000 eurot.