Ära tee oma võõrasemast turris okassiili! Eemalda taimelt närbunud õied just nii

Kõige õigem on näpistada ära kogu vars. Muretsema ei pea, kuna taimele see liiga ei tee – vastupidi! Sedasi suunab taim energia uute õite kasvatamisele. Vanu õisi võiks eemaldada kord nädalas või üle nädala, et taim värske ja elujõuline välja näeks. Seda tööd saab teha nii kääride kui kätega, peaasi, et vart murdes taimele liiga ei tee.