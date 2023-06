PÄIKE TEGI LIIGA? ⟩ Vältige neid tegevusi või olukord muutub eriti täbaraks

Jaanid on peetud ning kätte on jõudnud tõeline suveaeg. Suveajaga kaasnevad puhkused ja puhkustega päevitamine. Eesti päike on aga salakaval ja võib keha kiiresti ära kõrvetada. Siin on tegevused, mida pärast päikesepõletust kindlasti teha ei tohiks.