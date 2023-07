PILDID ⟩ Unusta linnakära! Noarootsi poolsaarel on müüa ülimõnus mereäärne pesapaik

Tehases valminud kvaliteetne puitkarkassmaja pärineb 2008. aastast ning on tänaseks ka renoveeritud ning täiustatud uuemate lahendustega. Aastaringselt kasutatav pesapaik on eemal suuremast linnakärast ning vahetab omanikku 249 000 euroga.

Idüllilist maakodu müüakse täielikult sisustatuna. Siseviimistlust on majas etapiviisiliselt värskendatud ning on seetõttu suurepärases seisukorras. Maja küttesüsteem baseerub kombineeritul kamina- ning elektriküttel, küttekehadeks on õhksoojuspump, elektriradiaatorid ning vannituppa ja esikusse paigaldatud põrandaküte. Maja on olnud stabiilselt köetud, mistõttu puuduvad ka niiskusest või temperatuuri kõikumistest põhjutatud kahjustused.