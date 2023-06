ETTEVAATUST ⟩ Kuumus teeb betoonitööd keeruliseks! Selle temperatuuri juures tuleks tööd peatada

Ka järelhooldusega ei tohi valvsust kaotada

«Betooni pinda tuleks regulaarselt niisutada, eriti esimeste päevade jooksul pärast valamist. Selleks sobib väga hästi näiteks vihmutite süsteem. Juhul kui niisutamine ei ole piisav või ei ole võimalik võiks niiskuse säilitamiseks betooni pinna katta,» räägib Labe ja soovitab katmiseks kasutada läbipaistvat ehituskilet, sest nii on ka visuaalselt võimalik jälgida, kas konstruktsioon on kile all piisavalt niiske.

«Kui katmine ja niisutamine ei ole võimalik, on olemas ka erikeemiat, mis moodustab betooni pinnale õhukese kaitsva kihi, mis takistab niiskuse liiga kiiret aurustumist. Konstruktsioonide puhul, mis vajavad hilisemat töötlust, näiteks masinhõõrutiga lihvimist või mõnel muul viisil pinnatöötlust, on mõistlik kasutada ka vahehooldusainet, mis piserdatakse betooni pinnale vahetult peale paigaldust ja see kaitseb betooni kuni see on piisavalt tardunud, et teostada järgmise etapi viimistlustööd. Tööde lõppedes tuleb paigaldada lõplik järelhooldusaine,» selgitab Labe.