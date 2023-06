SALADUSTE LAEGAS ⟩ Aga mis seal teisel pool on? Ekspert avaldab koduseinte eripärad

Samuti tasub kodu soetades üle vaadata, kus asetsevad korteri elektripistikud nii korterisiseselt kui ka kõrvalkorteri suhtes. Kui need on täpselt kohakuti, võib üsna kindel olla, et seina taga toimuv hakkab läbi kostma. Villmäe selgitas, et see oleks sama, kui jätta kahe korteri vahelise seina sisse lihtsalt auk. Pistikud ja juhtmed ise heli piisavalt ei summuta.

Seintel on mitu funktsiooni – siseseinad on suuresti arhitektuurilise eesmärgiga, välisseinad aga kannavad olulist rolli konstruktsioonis, soojapidavuses ja heliisolatsioonis. «On üsna tavapärane, et köögi asukoht korteris on pigem siseseinas kui välisseinas. See tähendab aga, et kergseina sisse tuleks eelnevalt paigaldada ka näiteks vineer. Sedasi on kappide paigaldamine lihtsam,» nõustas Tanel Villmäe.