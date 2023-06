PIILU SISSE ⟩ Californiasse kodu ostnud Brad Bitt ladus letti megasuure summa

See uhke kinnistu - mille nimi on D.L. James House, tulenevalt selle algsest omanikust - pärineb umbes 1918. aastast. Maja on ehitatud kohalikust liivakivist ja graniidist ning arhitekt Charles Sumner Greene kavandas välisseinad nii, nagu kasvaksid need «kaljudest välja». Majale uhkuseks on kaarjad aknad, katusekividega kaetud Vahemere-stiilis katus ning otseloomulikult avarad merevaated.

Kohalikud maaklerid on Wall Street Journalile öelnud, et 40 miljoni dollari suurune müük on üks kallimaid, mis Carmeli piirkonnas kunagi sõlmitud on. Siiski märgib väljaanne, et dokumentidest nähtub, et vara ei olnud kunagi avalikult müügis.