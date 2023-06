KUULSUSE KODU ⟩ Farmist suurlinna: näitlejatar Amanda Seyfried soetas endale hubase kodu

Korteris on palju võluvaid omadusi, mis viivad sind teise ajastusse. Dramaatiliselt kaardus aknad ja vanakooli duši käepidemed. On isegi mõned disainielemendid, mida ei saa muuta, näiteks suur tugitala, mis on paigutatud pesuruumi ja vannitoa vahele.

«Nagu enamikus New Yorgi korterites, on ka meil siin asju, millest me ei saaks vabaneda, isegi kui me seda tahaksime,» naljatas Amanda. Siiski on tema kodus modernseid elemente, mis pakuvad kaasaegset funktsionaalsust, näiteks tamme puitplaat, mis toimib vaheseinana sissepääsu loomiseks, ning nurgauksed, mis võimaldavad lisaruumi. Vana ja uue segamine on see stiil, mille poole näitlejatar kaldub.