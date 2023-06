Lätis algab homme laulupidu! Loe, millega 40 tuhat osalejat kõhtu kinnitavad

30. juunist 9 juulini kestev üritus toob Riiga lauljaid, tantsijaid ja teisi muusikuid üle terve riigi. Kuid kõik nad tahavad süüa – täpsemalt on igale esinejale ette nähtud 27 söögikorda.

Mammutülesande jaoks tuli teist korda festivali ajaloo jooksul kokku spetsiaalne töörühm, et koostada menüü, mis sobiks masside toitmiseks. Kuni 2018. aasta festivalini ei olnud ühtset menüüd ning esinejaid söötvad toitlustajad töötasid iseseisvalt.

Tänavune menüü põhineb neljal põhimõttel: toitumisstandardid, toiduohutus, toitlustajate ressursid ja jätkusuutlikkus. Arvestatud on vanuserühmade ja sugude erinevate kalorivajaduste, toitlustusrajatistega ning intensiivse ajakavaga.

«Kuna festivali üheks peateemaks on jätkusuutlikkus ja kliimasõbralikum üritus, on toitlustamise üks keerulisemaid ülesandeid festivali ajal söömata jäänud toidu koguse vähendamine,» ütles festivali tegevjuht Daina Markova LSM-ile.

Sel aastal on osalejatel võimalik valida liharikka menüü alternatiivina taimetoidu menüü. Festivali esimesel päeval söövad osalejad näiteks:

Lõuna- ja õhtusöögipakkumine on sarnane sellega, mida võib leida kooli, kontori või tehase sööklast. Kuna paljud osalejad ööbivad 70 koolis üle Riia, siis sõltuvalt proovide ja ürituste ajakavast süüakse seal hommikusööki ja osa õhtusööke. Lõunat ja osa õhtusööke pakutakse festivali toimumiskohtades, näiteks Mežapargi vabaõhulaval, Daugava staadionil ja Rimi olümpiakeskuses.

«Kui osalejatel on võimalik kohapeal süüa, suurendab see oluliselt nende heaolu – ei ole vaja kiirustada tagasi oma majutusasutusse ja sellega koormata kohalikku liiklust. Väljastpoolt Riiat saabuvate osalejate transportimiseks on peaaegu 700 bussi,» ütles Läti Riikliku Kultuurikeskuse avalike suhete juht Linda Ertmane.