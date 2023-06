PROOVI KÄTT ⟩ Tallinna botaanikaaed kutsub vikatitrenni!

«Huvi vikatiga niitmise ja vikati tundmise vastu on Eestis aasta aastalt tõusnud. Inimestele meeldib kätt proovida ja kogeda seda, kuidas meie esivanemad heina niitsid. On hea meel näha, et tullakse terve perega. Vikatiga niitmine sobib kõigile,» kinnitab vikatiga niitmise päeva kuraator ja Tallinna Botaanikaaia vanemaednik Liivi Mäekallas.