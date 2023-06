ROHKEM KUI LIHTSALT MAJAD ⟩ Lätlased toovad meie turule rahvusvahelist tunnustust pälvinud moodulmajad

Minimalismi, vähendatud mõõtmeid, jätkusuutlikkust ning teisi ülemaailmseid trende järgivad MYCABIN majad on rohkem kui lihtsalt majad – need peegeldavad elustiili. Oma skandinaavialiku disaini ja kvaliteedi poolest tunnustatud majad pakuvad ainulaadset, paindlikku ning rahaliselt tasuvat alternatiivi tavapärasele ehitusele.

Läti päritolu MYCABIN on kiiresti pälvinud rahvusvahelist tähelepanu. See on omakorda võimaldanud edukalt siseneda USA turule, kus tänaseks tarnitakse maju juba 7 osariiki. Merito Partnersi erakapitalifondi 1,55 miljoni euro suurune investeering aastal 2023 võimaldas MYCABINil veelgi tootmisvõimsust tõsta ning laieneda uutele sihtturgudele, sealhulgas Eestisse.

«Meie eesmärk on selge. Tahame maja omamise võimalikult mugavaks muuta lihtsa hinnakujunduse ning pühendunud teenindusega igal sammul. Keskendume tipptasemel majade sujuvale ja tõrgeteta tarnimisele kõigile meie klientidele – nüüd siis ka Eestis. Meie eesmärk on muuta maja omamine kättesaadavaks senisest suuremale hulgale inimestele, rääkis MYCABINi tegevjuht ja asutaja Girts Draugs.

Lätis toodetud ning Eestisse kohale toimetatud MYCABIN majad on turul konkurentsivõimelised. Täielikult sisustatud demokodudega tutvudes saavad kiendid tootest igakülgse ülevaate. MYCABINi kogemuse Eesti klientidele lähemale toomiseks on plaanis luua demokodud ka Eestisse. Tänasel päeval on maja paigaldust võimalik tellida Eestis kõikjale, kus ehitus on lubatud ning ligipääs tagatud.