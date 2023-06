PÕNEV ⟩ Mäeküljel rippuvast kloostrist üksiku saareni — need on kõige ohtlikumate asukohtadega kodud maailmas

Katskhi Pillar

Gruusia Lääne piirkonnas asub ühe 40-meetrise kivisamba otsas kirik, mis keskajal valiti ideaalseks paigaks üksinduses elavate munkade jaoks. Kuni 1500. aastateni elasid seal mungad eraldatuna välismaailmast. Seejärel jäi kirik sadadeks aastateks hüljatuks, kuni 1995. aastal naasis kohalik munk tagasi sambale. Ta on seal elades väikese kiriku taastanud ning elab selles siiani. Mitte ainult ei asu see pisike maa-ala järskude langustega ümbritsetuna, vaid ohtlikuks muudab selle ka asjaolu, et samba tippu jõudmiseks tuleb ronida kitsal redelil. Redel on valmistatud rauast ning kohalikud ametnikud hoiatavad sellele ronimise eest, tehes sellest kirikust ühe Gruusia kõige ohtlikuma kodu.

Foto: Andrey Pozharskiy/Shutterstock

Mount Hengi klooster

Huani maakonnas Hiinas asub mäe küljel iidne budistlik klooster. 1500 aastat on see seisnud 75 meetri kõrgusel maapinnast. Mägedesse puuritud puitsammastele toetudes on hämmastav, et klooster pole kokku varisenud. Räägitakse, et suurema osa selle ajaloost olid külastajad liiga hirmul, et kloostrisse siseneda. Lõppude lõpuks polnud nad kunagi midagi sellist näinud. Kuid siiski on paljud mungad seda koduks kutsunud.

Foto: Awana JF/Shutterstock

Just Room Enough saar

Maailma väikseim asustatud saar kannab nime Just Room Enough Island. New Yorki ja Ontariot eraldava jõe ääres on palju väikeseid saari, kuid see on ainulaadne. Maja enda jaoks vaevalt napib ruumi, saarel on lisaks majale vaid väike maatükk, kuid seda ainult mõõna ajal. Üks perekond ostis 1950. aastatel saare ära ja otsustasid, et see on ideaalne koht oma tulevase kodu rajamiseks.

Foto: Chris Ferrara/Shutterstock

Elliðaey, Westman Archipelago, Island

See maja on ehitatud Elliðaey saarele, Islandi ranniku lähedal. Umbes 300 aastat tagasi elas Westmani saarestikku kuuluval saarel vaid viis perekonda. See kodu kuulub Elliðaey jahiseltsile, kes teenindab jahimehi ajutise majutuskohana. Mida seal täpselt jahtida annab, jääb lugejale mõistatada.

Foto: RuslanStrelnik/Shutterstock

Kodud Maldiivide saartel India ookeanis

Kliimamuutused on Maldiivide elanike jaoks nii murettekitav, et tegelikult pakkus nende president 2008. aastal välja plaani kogu elanikkond evakueerida ja mujale asuda. Evakueerimise asemel otsustasid maldiivide elanikud ehitada kunstlikult kõrgemaid saari, et tõrjuda eelseisvat hävingut, mida tõusev vesi võib põhjustada.