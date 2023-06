Plaanid õdusat suvepiknikku? ⟩ Selle õnnestumiseks järgi neid lihtsaid nõuandeid

«Kui sul on olemas õiged tarvikud ja toidukarbid, saad kõik suupärase lihtsalt kaasa võtta. Pane toit kodus valmis ja paki see kaanega toidukarpidesse, milles pole kõike mitte ainult mugav transportida, vaid mis sobivad hästi ka serveerimiseks. Kui eelistad mängulisust ja värve, vali värvilised toidukarbid. Ehkki plastkarbid on kergemad, näevad klaasnõud laual enamasti paremad välja. Osa suupisteid võid panna taassuletavatesse kottidesse, mida saad üha uuesti kasutada ja mis hiljem sobivad ka ülejääkide külmikusse pistmiseks,» soovitab Castro.

Pikniku võib ühendada grillimisega. «Kui sul on kaasaskantav söegrill, võid liha ja köögivilja valmis küpsetada kohapeal. Kaasaskantavat grilli on lihtne kanda ja üles seada ning seda saab kokku panna, et ta transpordi ajal vähem ruumi võtaks,» soovitab Castro. Ta meenutab veel tuleohutusreeglite järgimist ja seda, et grillida tohib ainult seal, kus see on lubatud.