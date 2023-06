«Rabarberit ei tohi pärast jaanipäeva süüa!» Kas sel vanarahvatarkusel on tõepõhi all?

Miks on rabarberit üks päev lubatud süüa, aga järgmisel tuleb sellest kaarega mööda kõndida? Kas jaanipäeval on miski eriline vägi, mis üle öö rabarberi vartesse poeb ja need söömiskõlbmatuks muudab?

Asi pole mõistagi nii lihtne, selgitab professor Vija Enina portaalile LSM. Ta selgitab, et kevadest saati kasvanud rabarberivart pole pärast jaanipäeva tõesti mõtet süüa. Vartesse koguneb ajapikku oksaal- ehk oblikhapet, mis on tervisele kahjulik. Liigne oblikhape võib tugeva happena imendudes põhjustada vere pH langust ja seeläbi häirida mõnede ensüümide tööd, rääkimata sellest, et see takistab kaltsiumi, magneesiumi, raua ja vase imendumist.