Üks põhjus, miks su tomatitaimed ei taha hästi saaki anda

Vilja kandvate tomatite kasvatamine pole tuumafüüsika, kuid mõni tõde siiski leidub. Korraliku saagi saamiseks on vaja taime väetada ning mitte ainult üks kord. Kasvuhoone lae alla mühisev taim vajab selleks palju toitaineid ning arenevad viljad samuti.

Briti kuninglik taimeskasvatuse selts selgitab, et näiteks konteinerites kasvavaid taimi tuleb hakata väetama kohe kui tekivad esimesed tomatid ning seda iga 10-14 päeva tagant ja peenrais kasvavaid nädala jagu pikema intervalliga. Väetisena eelista kõrge kaaliumisisaldusega vedelväetist. Märk kaaliumipuudusest on uued lehed, mille servad on kollaseks tõmbunud.