KÕIK SEADUSLIK ⟩ Perekond jääb kohtu vea tõttu kodutuks

Kinnistu läks oksjonile, kuna selle pärijal olid Freiburgi linna ees võlad ning ei olnud väidetavalt kättesaadav, vahendab BILD. Seega saigi uueks kinnistu omanikuks hoopis eelpool mainitud pere, kes võttis välja ka suure võla, et sellele maja ehitada. Nende õuduseks ilmus aga pärija peagi välja ning nõudis kinnistut endale.

Liidumaa kohus leidis 2014. aastal, et piirkonnakohtu tegevus oli ebapädev ning ei nähtud piisavalt vaeva, et pärija üles leida. Seega polnud ka sundvõõrandamine seaduslik ning kinnistu tegelik omanik on pärija. Otsust kinnitas ka liidumaa kõrgeim kohtuaste.