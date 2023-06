NÄDALA RETSEPTID ⟩ Kuum värske kartul ja külm suvekaste on täiuslik paar

Põhjanaabrite juures kuulutavad restoraniustel värske omamaise kartuli hooaja algust kutsungkirjad «Värske kartul ja sinepiheeringas». Tõesti, värske kartul on ka sinepikastmes purgiheeringaga suurepärane suvelõuna, kui ise heeringat sinepirüüs ei jõua teha.

Kui omaaegne turismiturundaja Mall Oja soovitas aastate eest Postimehe nädalalisas värske kartuli kõrvale üht oma suveköögi staari, maasika-heeringasalatit, tekitas see omajagu furoori. Esialgu kõlab see ehmatavalt, kuid ka lehetoimetuse rahvas tõdes maitstes, et tõesti, suurepärane kooslus. Retseptis segati hapukoorega kokku suitsumaitselist pakiheeringat, maasikaid, tilli, murulauku, punast ja šalottsibulat, värsket porgandit; maitselisaks veidi Dijoni sinepit, suhkrut, jahvatatud vürtsi- ja piprateri. Mugulsibulad jättis naine mõnikord üldse välja ja talle meeldiski nii rohkem.