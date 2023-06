NÄDALA RETSEPT ⟩ Kuidas teha kodus kiiret laulupeosuppi?

Esimesed laulupeolised läksid ülemöödunud sajandil Tartusse peole oma moonakotiga, suuri auravaid supikatlaid ega laulupeosupi ühissöömist siis veel ei tuntud. Praegusajale sarnane organiseeritud supipakkumine jõudis laulupeole 1930ndatel aastatel – pärast õpikäiku Soome lottade juurde tõdes peo korraldustoimkond, et supp on väliköögis suure rahvahulga toitmiseks lihtsaim, kiireim ja odavaim viis. 1938. aastal, sõjaeelse iseseisvusaja suurimal laulupeol jagasid naiskodukaitsjad esinejatele hapukapsa-, herne-, peedi- ja rohelist suppi.

Supitalongid, plekk-kausid, paks hernesupp, seljanka ja borš on märksõnad, mida paljud laulupeolised möödunud aastakümnetest mäletavad. Varem keedeti supp lauluväljaku ja tantsustaadioni kateldes otsast lõpuni valmis, mugav purgisupp on hilisem nähtus. Põltsamaa purgisupid on laulu- ja tantsupeo välikateldes supipõhjaks olnud üle 15 aasta.